مباحثات بين مينائي الإسكندرية ومارسيليا الفرنسي لنقل الخضروات

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كتب: صديق العيسوي وهدير عصام

قال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، رضا الغندور: إن "مونيكا بونفاليه مدير القطاع التجاري لميناء مرسيليا الفرنسي، ومعها وفد رفيع المستوي وصلوا إلى ميناء الإسكندرية لدراسة إنشاء خط ملاحي ثابت بين ميناء الإسكندرية وميناء مرسيليا لنقل الخضراوات والأغذية الطازجة.

وأضاف "الغندور" أن النقاش بدأ بعقد اجتماع موسع تناول فيه الجانبان حجم التبادل التجاري بين البلدين، وعرض لأهم الخطوط والتوكيلات الملاحية المقترحة للعمل على الخط الجديد.

من جانبه، صرح اللواء بحري "ا ح . مدحت عطية" رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أننا على استعداد لتقديم كل الإجراءات والتيسيرات لإنجاح هذا الخط للمساهمة الفعالة في زيادة حجم التبادل التجاري بين ميناء الإسكندرية والموانئ الأوروبية.

وأضاف اللواء عطية أن هذه المباحثات تأتى في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين ميناء مرسيليا وميناء الإسكندرية، وسوف تعود هذه الاتفاقية بالفائدة علي الجانبين في المجالات المختلفة وخاصة في مجال تشغيل الميناء وإدارته، وفي تبادل الزيارات بين المختصين في المينائين للاطلاع علي أحدث التطورات بكل منهما والعمل عل نقل المعرفة والخبرات.

وتشكلت لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين تجتمع بشكل دوري في المينائين.

حضر المباحثات عدد من ممثلي غرفة ملاحة الأسكندرية وممثلين من غرفة التجارة والصناعة الفرنسية وفريق عمل من الجانبين.