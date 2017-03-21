البحوث الفلكية: اليوم تساوى ساعات النهار والليل

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أوضح الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن اليوم الثلاثاء، سيشهد تساوى طول الليل والنهار على نصفي الكرة الأرضية وجميع دول العالم ومنها مصر.

وأضاف رئيس قسم الفلك، في تصريحات صحفية، اليوم، سيشهد أيضًا ذروة فصل الربيع في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الخريف في نصف الكرة الجنوبي، كما ستكون أشعة الشمس عمودية على خط الاستواء تمامًا فتسقط أشعتها بالتساوي على نصفي الكرة الأرضية.

وأوضح تادرس، أن الشمس ستشرق في اتجاه الشرق تمامًا وتغرب في اتجاه الغرب تمامًا، وتكون الشمس فوق رؤوس الناس تمامًا وقت الظهيرة في الدول الواقعة على خط الاستواء، فلا يكون لها ظلا على الأرض، وستبدأ الشمس فى انحرافها نحو الشمال الشرقي عند شروقها وغروبها بمعدل ربع درجة يوميًا حتى تبلغ ذروة الصيف في 21 يونيو بانحراف 23.5 درجة من اتجاه الشرق، والعكس صحيح في نصف الكرة الجنوبي حيث يكون الخريف.