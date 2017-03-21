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الإسكان: طرح 4 آلاف شقة بمدينتي والرحاب إبريل المقبل

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الإسكان: طرح 4 آلاف شقة بمدينتي والرحاب إبريل المقبل الإسكان: طرح 4 آلاف شقة بمدينتي والرحاب إبريل المقبل

التحرير

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تستعد حاليًا لطرح أراضٍ، ووحدات سكنية للمصريين العاملين بالخارج، وذلك خلال بداية شهر إبريل المقبل، بعد الانتهاء من تجهيز الموقع الإلكتروني، الذي يتم الحجز من خلاله مباشرة من الخارج، مشيراً إلى أن جميع الأراضي والوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة للمصريين بالخارج، يشترط الحجز فيها بالدولار، وبتحويل خارجي.

وقال مدبولي: "نقلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، وشئون المصريين بالخارج، رغبة المقيمين في الخارج في تملك الأراضي والوحدات السكنية، بشرط أن تكون مناسبة لمختلف شرائح الدخل، وهو ما تنفذه الوزارة حاليًا، حيث سيتم طرح أراضٍ بمساحات مختلفة، وبمدن متعددة، ضمن مشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، حيث يتوافر ما يزيد على 6 آلاف قطعة أرض بـ 9 مدن جديدة، وذلك بخلاف ما يزيد على 4 آلاف وحدة بمشروعي "مدينتي" و"الرحاب"، وأكثر من 7 آلاف وحدة بمشروع "دار " بـ 8 مدن جديدة".

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، سبق أن وافق على طرح وحدات بالمشروع للمصريين بالخارج، ويتم التجهيز حاليًا لأول طرح وحدات إسكان اجتماعي للمصريين بالخارج، والتي سيتم الحجز بها أيضًا بالدولار، وبتحويل خارجي

وكلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، مسئولي الوزارة بإعداد طرح آخر جديد، ولأول مرة، للمصريين بالخارج يتضمن قطع الأراضي الخدمية، والاستثمارية، بنشاط عمراني متكامل، حيث يتم التجهيز لطرح نحو 25 قطعة أرض خدمية ضمن مشروع"بيت الوطن"، بـ4 مدن جديدة، وكذا نحو 5 قطع أراضٍ بنشاط عمراني متكامل، بـ مدن جديدة، سيتم طرحها عقب الانتهاء من حجز الأراضي والوحدات السكنية، التي ستطرحها الوزارة في إبريل المقبل.

وخلال اجتماع وزير الإسكان بمسئولي الوزارة، شدد الوزير على ضرورة البدء على الفور في  الطرق والمحاور بمدينة العبور الجديدة، مع ضرورة أن تكون هناك توقيتات زمنية ومسئوليات محددة للتنفيذ.

كما كلَّف وزير الإسكان مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة بدء خطوات توصيل المرافق لأراضي مدينتي ناصر بغرب أسيوط، وغرب قنا، التي أعلنت الوزارة عن بدء حجزها هذا الأسبوع.

 حيث أشار المهندس عبد المطلب ممدوح، المشرف على قطاع تنمية وتطوير المدن، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أن المكتب الاستشاري المختص يتولى حاليًا إعداد التصميمات الخاصة بالمحطات، والخطوط، والشبكات، وكذا التصميمات الداخلية لمرافق الأراضي المطروحة، وسيتم عرض برنامج زمني للتنفيذ على الوزير خلال الاجتماع المقبل.

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التحرير

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