أزهريات لـ فاطمة ناعوت: الأزهر في أزهى عصور التطور الفكري

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عزيزة الصيفي: إذا كانت هناك «سبوبة» فالأحرى أن تكون لدى موثق الطلاق وليس لدى من يعارضه

أثار حوار الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت مع "التحرير" الذي وصفت خلاله مناهج الأزهر بـ"المفخخة" وأن المؤسسات الدينية لا ترغب في التنوير من أجل مصالحها الشخصية، استياء الكثير من السيدات داخل الأزهر.

قالت ناعوت خلال الحوار، إن موقف هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفهي ودفاعه عن مبني على "السبوبة" وليس خدمة الدعوة وأن تطوير المناهج لدى الأزهر جاء في نطاق محدود.

مناهج زاخرة بالوسطية

من جانبها قالت الدكتورة اعتماد عبد الصادق عفيفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية بنات بجامعة الأزهر، إن مناهج الأزهر زاخرة بالوسطية والاعتدال منذ نشأته، وأن مناهج الأزهر وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالتنسيق مع قيادات المشيخة جار تطويرها أولا بأول، وذلك من باب الحفاظ على نهج الأزهر في الوسطية والاعتدال، ولا صحة لتصريحات ناعوت حول أن مناهج الأزهر مفخخة ولا تتعدى تلك التصريحات عن كونها وجهة نظر غير منصفة على حد تعبيرها.

وأوضحت عميدة كلية الدراسات الإسلامية لـ"التحرير"، أنه لو فعلا وواقعيا أن مناهج الأزهر به مشاكل لما كانت الدراسة في رحاب الأزهر تنال رغبة الآباء والأماهات الذين يحرصون على تقديم أولادهم للدراسة في الأزهر وليس بمصر بحسب بل في شتى بلدان العالم العربي والإسلامى.

مشيرة إلى أن موقف هيئة كبار العلماء حول مسالة الطلاق الشفهي مبنى على الشرع في المقام الأول لكونها أكبر هيئة علمية شرعية في العالم العربي والإسلامى.

الهيئة لا تعرف السبوبة

من جهتها أبدت الدكتورة عزيزة الصيفي، الأستاذ المتفرغ بقسم البلاغة والنقد، استيائها الشديد من وصف الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت موقف هيئة كبار العلماء حول مسالة الطلاق الشفوى بـ"السبوبة"، مؤكدة أن موقف الهيئة جاء وفقا لمنظور الشرع وتعاليم الشريعة وليس من أي منطلق آخر، خاصة وأن الشرع أباح للزوج المطلق أن يرد زوجته في فترة العدة، وأن توثيق الطلاق حيال تطليق الزوجة في المرة الأولى والثانية يخالف الشرع لأن التوثيق سيقضي على حق الزوج في رد زوجته حتى ولو على غير رغبتها.

وأضافت الصيفي لـ"التحرير"، أن لا "سبوبة" بشأن مسألة الطلاق الشفوي لدى الأزهر خاصة وأن الزوجة تأتي للمؤسسة وتحصل على الاستشارات بالمجان وأنه إذا كان هناك سبوبة فالأحرى تكون لدى موثق الطلاق.

وتابعت أنه فيما بخصوص المراة فانها حصلت على كثير من اﻻهتمام وتقلدت كثير من المناصب في جامعة الأزهر وحتى في المشيخة وشيخ اأزهر الدكتور أحمد الطيب يفتح كل المجاﻻت أمامنا بعقله الواعي وفكره المستنير فهو دائم التشجيع دائم الدعم لنا ونحن نعتبر انفسنا في أزهى عصور التطور الفكري .

لافتة إلى أن مناهج الأزهر حدث فيها تطور كبير ومازالت لجان تعديل وتنقية الكتب تعمل وﻻ ننسى أن كثيرًا مما كان يطرح في الكتب من أخطاء أو عنصرية أو مما يثير الفتنة الطائفية قد أزيل من المناهج، وأن مناهج الأزهر في تطور رغم أنف كل حاقد.