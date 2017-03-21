4 مليارات جنيه إجمالي حجم مصروفات برنامج تكافل وكرامة

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قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية: إن "الوزارة تعمل على مستهدفات شهرية مع عدم خفض دعم السلع التموينية وبرامج الحماية المدنية"، مشيرًا إلى أن مصروفات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت من 1.5 إلى 4 مليارات جنيه حاليًا.

وأوضح "كجوك" خلال مؤتمر حواري مع الحكومة، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف تحويل العجز الأولي إلى فائض، وأن تكون الإيرادات أعلى من المصروفات بدون الفوائد في موازنة العام المالي المقبل المقرر عرضها على البرلمان بنهاية شهر مارس الحالى.

وأضاف أن الوزارة تستهدف أن تكون الموازنة على أسس سليمة مثل أسعار الطاقة المتوقعة، نحو 57 دولارًا للبرميل، كما يتم استهداف معدلات نمو اقتصادى طبقًا لوزارة التخطيط بنحو 4.8% العام المقبل.

وأشار نائب الوزير إلى أن تحقيق فائض أولي يكون عبر زيادة الإيرادات الضريبية رغم زيادة هيكل المصروفات عبر الاستثمارات الحكومية واستيراد المواد الغذائية، ولفت إلى أن الأجور زادت بنحو 2% والمصروفات الأخرى بنحو 10%، كما زادت الفائدة بنحو 19%، مشيرًا إلى وجود تواصل مستمر مع البنك المركزي لمعرفة أسعار الفائدة بشكل مستمر وكيفية التعامل معه.