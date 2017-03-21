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متى آخر مرة عاصرت الأندية الإنجليزية تسجيل لاعبيها 20 هدفًا في موسم واحد

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متى آخر مرة عاصرت الأندية الإنجليزية تسجيل لاعبيها 20 هدفًا في موسم واحد متى آخر مرة عاصرت الأندية الإنجليزية تسجيل لاعبيها 20 هدفًا في موسم واحد

التحرير

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انتظر إيفرتون 31 عاما كي يجد لاعبا من صفوف الفريق يسجل 20 هدفا أو أكثر في موسم واحد، وذلك عبر روميلو لوكاكو، الذي وصل إلى هدفه رقم 21 هذا الموسم، ليحقق هذا الإنجاز للتوفيز للمرة الأولى منذ موسم 1985-1986 عبر جاري لينيكر.

وبدورها استعرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المرة الأخيرة لكل فريق من الموسم الحالي التي سجل له لاعب 20 هدفا في موسم واحد في السطور التالية:

1- ميدلزبره (بيرني سلافين، 21 هدفا منذ 27 عاما).

2- ستوك سيتي (بيتر ثورني، 24 هدفا منذ 17 عاما).

3- وست هام (تيدي شيرينجهام، 20 هدفا منذ 12 عاما).

4- وست بروميتش (كيفين فيلبس، 22 هدفا منذ 9 أعوام).

5- سوانزي سيتي (جاسون سكوتلاند، 21 هدفا منذ 8 أعوام).

6- سندرلاند (دارين بينت، 24 هدفا منذ 7 أعوام).

7- أرسنال (روبن فان بيرسي، 30 هدفا منذ 5 أعوام).

8- ساوثهامبتون (ريكي لامبارت، 27 هدفا منذ 5 أعوام).

9- كريستال بالاس (جلين موراي، 30 هدفا منذ 4 أعوام).

10- مانشستر يونايتد (روبن فان بيرسي، 26 هدفا منذ 4 أعوام).

11- ليفربول ( لويس سواريز 31 هدافا ودانيل ستوريدج 21 هدفا منذ 3 أعوام).

12- بورنموث (كالوم ويلسون، 20 هدفا منذ عامين).

13- تشيلسي  (دييجو كوستا 20 هدفا منذ عامين).

14- واتفورد (تروي ديني 21 هدفا وأوديون إيجالة 20 هدفا منذ عامين).

15- بيرنلي (أندريه جراي، 23 هدفا منذ عام).

16- هال سيتي (أبيل هيرنانديز، 20 هدفا منذ عام).

17- ليستر سيتي (جيمي فاردي، 24 هدفا منذ عام).

18- مانشستر سيتي (سيرجيو أجويرو، 24 هدفا منذ عام).

19- توتنهام (هاري كين، 25 هدفا منذ عام).

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