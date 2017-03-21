في عيد ميلاده.. «القيعي» يكشف كواليس مفاوضات الأهلي مع «رونالدينيو»

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يحتفل اليوم الثلاثاء، أسطورة كرة القدم البرازيلي "رونالدينيو" بعيد ميلاده الـ37.

رونالدينيو الذي ولد في مدينة بورتو أليجري في 21 مارس من عام 1980 في عائلة شغوفة بكرة القدم، بدأ رحلته مع الساحرة المستديرة في عامه السابع من خلال المشاركة في مباريات الخماسي، التي ساعدته في تطوير مهارته وسيطرته على الكرة بشكل لافت للنظر، وبدأت شهرته في الازدياد عندما نجح وهو في عمر الـ13 في تسجيل 23 هدفا في مباراة واحدة في مراحل الناشئين.

رونالدينيو الذي شارك مع منتخب بلاده للناشئين تحت 17 عامًا، توج بلقب بطولة العالم التي أقيمت في مصر عام 1997.

في تلك الفترة نال رونالدينيو إشادة الكثير من كاشفي الأندية حول العالم، كما أنه خطف أنظار النادي الأهلي لضمه، وقد لا يعرف الكثير أن المارد الأحمر بالفعل تواصل مع اللاعب لضمه في عام 1997 عن طريق مهندس الصفقات في تلك الفترة "عدلي القيعي".

«التحرير» تواصلت مع القيعي للحديث عن كواليس مفاوضاته مع رونالدينيو؟

قال القيعي "في عام 1997 في كأس العالم للشباب التي أقيمت في مصر، كنت أحاول ضم رونالدينيو، وكان يشبه محمد التابعي أو السيد الضظوي، وهو من أعظم اللاعبين في مصر، وأحد أساطير الكرة المصرية، باعتباره أحد القلائل الذين دخلوا نادي المائة في الكرة المصرية".

وأضاف القيعي: "قمت بالتعرف على مترجم بعثة البرازيل، وسألته عن إمكانية ضمه، ورد قائلًا: ابعت طلب رسمي وهما هيردوا عليك".

وأردف القيعي: "بالفعل أرسلت فاكسا، وبعدها بأسبوع جاء الرد بالبرتغالي، ووقتها دخل الكابتن صالح سليم في المفاوضات، لكن فوجئت بأنهم يريدون 15 مليون دولار، وهذا كان مبلغا ضخما حينها".

ووقع بعدها رونالدينيو أول عقد احترافي مع نادي جريميو وهو واحد من أكثر الأندية شعبية في البرازيل.

وفيما يلي يبرز «التحرير» ألقاب وأرقام رونالدينيو خلال مسيرته:

- جريمو

كوبا سول: 1999.

بطولة ريو جراند دو سول: 1999.

- باريس سان جيرمان

كأس إنترتوتو الأوروبي: 2001.

- برشلونة

الدوري الإسباني (2): 05-2004، 06-2005.

كأس السوبر الإسباني (2): 2005، 2006.

دوري أبطال أوروبا 2005-2006.

على الصعيد الدولي

- منتخب البرازيل تحت 17 سنة

كأس العالم للناشئين 1997

- منتخب البرازيل الأول

كوبا أمريكا 1999.

كأس العالم 2002.

كأس القارات 2005.

يشار إلى أن رونالدو دي أسيس موريرا الشهر بـ"رونالدينيو"، سجل خلال مسيرته 313 هدفًا، بواقع 33 هدفًا مع منتخب البرازيل خلال 97 مباراة، و280 هدفًا مع الأندية التي لعب معها.