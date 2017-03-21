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وزير الصناعة: 4 صناعات أساسية في استراتيجية الوزارة أهمها "الغزل والنسيج"

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وزير الصناعة: 4 صناعات أساسية في استراتيجية الوزارة أهمها "الغزل والنسيج" وزير الصناعة: 4 صناعات أساسية في استراتيجية الوزارة أهمها "الغزل والنسيج"

مصراوي Masrawy

طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة

كتب- محمد غايات:

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن استراتيجية وزارة الصناعة التي تم عرضها على مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تشمل التركيز علي ٤ صناعات محددة منها صناعات مواد البناء، والغزل والنسيج، والكيماويات، والصناعات الهندسية، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء وجه بدخول القطاع الخاص والإسراع في توفير الأراضي الصناعية وتعميق الصناعة المحلية.

وأضاف قابيل- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء- أن هناك استراتيجية خاصة بالصادرات المصرية تتضمن شق عام وشق استراتيجية مخصصة لإفريقيا في ١٢ دولة إفريقية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن تنمية الصادرات المصرية والتدريب الفني والحوكمة.

ولفت وزير الصناعة إلى أن العام الماضي شهد طرح ١١ مليون متر مربع من الأراضي الصناعية و٣٦٠ فرصة عمل تم خلقها، موضحًا أنه تم خفض عجز الميزان التجاري العام الماضي ٩ مليار دولار منهم ٧ مليار دولار واردات مصرية و٢ مليار زيادة في الصادرات المصرية.

وأشار قابيل إلى أن تأثير تحرير سعر الصرف سيظهر أثره في الربع الأخير من ٢٠١٧، موضحا أن النمو الصناعي وصل ٤٢٪‏ في الربع الأخير من ٢٠١٦، موضحًا أن الاستراتيجية تستهدف زيادة الأراضي الصناعية لـ١٥ مليون متر مربع العام القادم، والتحول من الأراضي الصناعية إلى المدن الصناعية، حيث يتم العمل مع شركة سنغافورية على بناء مدينة صناعية في الفيوم تتضمن صناعات لـ٤ قطاعات ومدارس ومستشفيات.

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مصراوي Masrawy

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