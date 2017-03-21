الخدمات البيطرية: إيقاف شحنة لحوم البرازيل "مؤقت" لحين التأكد من سلامتها

(مصراوي):

قال الدكتور إبرهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن قر ار إيقاف استيراد اللحوم البرازلية "مؤقت" لحين التأكد من صحة المعلومات الواردة من البرازيل حول ذبح اللحوم بطريقة غير شرعية.

وأكد الدكتور محروس- في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء- أن اللحوم تمر من خلال لجان طبية متخصصة تفحص كل الكميات التي يتم اسيرادها من الخارج عن طريق 3 جهات عينية و3 جهات تنفيذية ولا يسمح لها بالمرور إلا أن كانت وفقاً لمعاير الأمن الغذائي.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة إلى أن الوزارة أرسلت خاطبًا رسميًا تستوضح أسماء الشركات والمجازر التي تتعامل معها وزارة الزراعة، مشيراً إلي أن دولة البرازيل من أكبر الدول التي تصدر اللحوم.