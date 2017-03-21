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حملة أمنية مكبرة بالقاهرة الفاطمية وإزالة التعديات على المعالم السياحية

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حملة أمنية مكبرة بالقاهرة الفاطمية وإزالة التعديات على المعالم السياحية حملة أمنية مكبرة بالقاهرة الفاطمية وإزالة التعديات على المعالم السياحية

مصراوي Masrawy

حملة أمنية مكبرة بالقاهرة الفاطمية


كتب- فتحي عمر وسامح غيث:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، حملة مكبرة استهدفت محيط منطقة مسجد الحسين، وميدان المشهد الحسيني، وشارع المعز لدين الله الفاطمي، بمشاركة شرطة المرافق، وقوات أمن القاهرة، ومباحث القاهرة وقسم شرطة الجمالية، بالتنسيق مع مسئولي المحافظة والآثار لتطهير شارع تلك المنطقة والقضاء على كافة الإشغالات والتعديات .

وأسفرت الحملة عن ضبط ( 78 إزالة إدارية – 45 محضر إشغال – 18 محضر بائع متجول – 21 محضر بيئة – 8 غلق إداري – 2 عربة مأكولات) .

و كلف مدير الأمن الجهات المعنية بالمديرية بنشر الخدمات الأمنية على مدار اليوم الكامل للحفاظ على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الحملة وتحقيق المستهدف بالارتقاء بمنطقة آثار القاهرة الفاطمية .

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وفى إطار جهود المديرية لتكثيف التواجد الأمني لإعادة المظهر الحضاري للعاصمة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات على مستوي الميادين والشوارع وتنفيذا لتعليمات  اللواء خالد عبد العال  مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وتوصيات اللجان المشكلة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية للحفاظ على المظهر الحضاري لمنطقة القاهرة الفاطمية والتي تشمل منطقة الحسين وشارع المعز لدين الله الفاطمي باعتبارها مزاراً سياحياً هاماً عقب تطويرها  وجعلها كمتحف مفتوح للمشاة  وحفاظاً على هذا الانضباط الذي تم فرضه بالشارع .

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