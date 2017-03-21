أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة -(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (1)ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (1)

ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (2)ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (2)

ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (3)ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (3)

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة النطاق استهدفت الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بنطاق دائرة قسم المعصرة .

وشارك في الحملة كافة الأجهزة المديرية بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير الامن واللواء محمد منصور مدير المباحث والعميد هشام قدري رئيس قطاع مباحث الجنوب.

واسفرت الجهود عن ضبط ٣ قطع ساح ناري " 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 11طلقة "،١١ قضية مخدرات ( "700 جرام حشيش، 500 جرام بانجو ،15 جرام هيروين ، 450 قرص مخدر "), ٧ قضايا سرقات بالإكراه ، حكم جناية ،١٠ قطع سلاح ابيض ،٤١ أحكام حبس ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا