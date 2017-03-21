ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة -(صور)

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة النطاق استهدفت الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بنطاق دائرة قسم المعصرة .

وشارك في الحملة كافة الأجهزة المديرية بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير الامن واللواء محمد منصور مدير المباحث والعميد هشام قدري رئيس قطاع مباحث الجنوب.

واسفرت الجهود عن ضبط ٣ قطع ساح ناري " 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 11طلقة "،١١ قضية مخدرات ( "700 جرام حشيش، 500 جرام بانجو ،15 جرام هيروين ، 450 قرص مخدر "), ٧ قضايا سرقات بالإكراه ، حكم جناية ،١٠ قطع سلاح ابيض ،٤١ أحكام حبس ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.