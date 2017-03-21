ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة -(صور)
ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (1)
ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (2)
ضبط هاربين من الإحكام وتجار المخدرات خلال أمنية حملة في المعصرة (3)
كتب- فتحي عمر وسامح غيث:
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة النطاق استهدفت الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة بنطاق دائرة قسم المعصرة .
وشارك في الحملة كافة الأجهزة المديرية بإشراف اللواء خالد عبد العال مدير الامن واللواء محمد منصور مدير المباحث والعميد هشام قدري رئيس قطاع مباحث الجنوب.
واسفرت الجهود عن ضبط ٣ قطع ساح ناري " 2 بندقية خرطوش، فرد خرطوش، 11طلقة "،١١ قضية مخدرات ( "700 جرام حشيش، 500 جرام بانجو ،15 جرام هيروين ، 450 قرص مخدر "), ٧ قضايا سرقات بالإكراه ، حكم جناية ،١٠ قطع سلاح ابيض ،٤١ أحكام حبس ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.
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