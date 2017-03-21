وقفة حاشدة للمحامين بالمنيا بلافتات "كلنا محامون مطاي"

المنيا ــ ريمون الراوي:

نظم عدد من محامي المنيا، اليوم الثلاثاء، وقفة صامتة بالأرواب السوداء أمام محكمة جنايات المنيا، احتجاجًا على صدور حكم بحبس 9 من زملائهم، بينهم 7 بالسجن 5 سنوات، وواحد بالمؤبد، وآخر بالسجن 3 سنوات بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل جلسات المحاكمة بمدينة مطاي عام 2013.

حمل المحامون خلال وقفتهم لافتات بشعار "كلنا محامون مطاي".

وقال محمد راشد، نقيب المحامين بالمحافظة، إن لجنة قانونية تستعد لدراسة الحيثيات، وتقديم مذكرة لمحكمة النقض، لسرعة وقف تنفيذ الحكم، وتحديد جلسات أخرى، لإعادة المحاكمة.