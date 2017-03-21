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بالصور.. مدير أمن المنيا: المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود

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مصراوي Masrawy

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (1)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (1)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (2)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (2)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (3)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (3)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (4)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (4)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (5)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (5)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (6)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (6)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (7)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (7)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (8)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (8)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (9)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (9)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (10)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (10)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (11)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (11)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (12)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (12)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (13)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (13)

دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (14)دير أمن المنيا المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود (14)

المنيا ــ ريمون الراوي:

عقد اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، اجتماعا، اليوم، بمقر نادي ضباط الشرطة مع 457 فردا من جميع جهات المديرية.

شدد دويدار أثناء الاجتماع، على ضرورة بذل المزيد من الجهد في ظل الظروف الراهنة، والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود للحفاظ على استقرار وأمن البلاد، والسيطرة على مجريات الأمور، مراعاة البعُد الإنساني والتعامل بروح القانون، والتأكيد على التفاعل الفوري مع كافة الأحداث.

واستعرض مدير الأمن، أبرز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية التي قدمت للأفراد منذ توليه منصبه، تنفيذاً لتوجيهات الوزارة.

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