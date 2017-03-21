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«تشيك» يتوج بلقب «لاعب العام»

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«تشيك» يتوج بلقب «لاعب العام» «تشيك» يتوج بلقب «لاعب العام»

التحرير

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عندما تعاقد ارسنال مع الحارس التشيكي بيتر تشيك من تشيلسي، قيل حينها أن حارس المرمى من شأنه أن يساعد الجانرز في  إضافة 10 نقاط في الموسم في الدوري الإنجليزي.

انتقال تشيك لأرسنال لم يلق هذا النجاح، والحارس البالغ من العمر 34 عاما لا يزال ينتظر أن يفوز بأول لقب كبير على استاد الامارات، عتباراً أن الدرع الخيرية 2015 لا تعد بطولة كبيرة.

وبالرغم من الأداء المتواضع لأرسنال في الوقت الحالي والذي أبعده عن المنافسه في البريميرليج، وخروجه من دوري الأبطال، إلا أن الحارس التشيكي لا يزال يحتفظ بقيمته.  

ليلة أمس الاثنين، توج تشيك بلقب لاعب العام (2016) في التشيك، وهي المرة التاسعة في مسيرته التي يحصل فيها على هذا اللقب.

cech

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التحرير

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