مبادرة من المنيا لتأهيل المرأة لسوق العمل برعاية الرئيس

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت المهندسة أميرة عبدالفتاح، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمنيا، إطلاق المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع محافظة المنيا، مبادرة بشعار "المرأة الريفية تستطيع"، بمناسبة عام المرأة المصرية 2017.

وأضافت عبدالفتاح، أن فعاليات المبادرة يتم تنفيذها بالوحدة المحلية لقرية البرجاية وتوابعها، وتشمل عدة محاور منها تنمية قدرات المرأة الذاتية، حيث تصبح فاعلة في تنمية مجتمعها، وإعادة تأهيلها لسوق العمل، وإتاحة وتحسين الخدمات البنية التحتية للقرية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومحافظ المنيا اللواء عصام البديوي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس.