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900 كيلو لحوم بأسعار مخفضة لأهالي مغاغة

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900 كيلو لحوم بأسعار مخفضة لأهالي مغاغة 900 كيلو لحوم بأسعار مخفضة لأهالي مغاغة

مصراوي Masrawy

900 كيلو لحوم بأسعار مخفضة لأهالي مغاغة

المنيا - ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، عن طرح وبيع عدد 900 كيلو لحوم (بانيه - كفته- فراخ)، بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال منافذ الوحدة المحلية، للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار.

أوضح التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز مغاغة رفعت 442 مترا مكعبا من القمامة والمخلفات الصلبة، في إطار متابعة حالة النظافة اليومية على مستوى المدينة والأحياء الرئيسية التابعة لها، من أجل عودة النظافة للشارع، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.

وفي سياق متصل، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، من إزالة حالتي تعد على الأرض الزراعية بمساحة 3 قراريط، خلال إحدى حملات الإزالة التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع قسم الإرشاد الزراعي، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية.

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مصراوي Masrawy

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