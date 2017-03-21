أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

حاملين لافتات "القصاص للعليمي".. مسيرة لأهالي "شما" بمحيط "جنايات شبين الكوم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (1)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (1)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (2)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (2)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (3)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (3)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (4)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (4)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (5)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (5)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (6)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (6)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (7)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (7)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (8)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (8)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (9)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (9)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (10)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (10)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (11)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (11)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (12)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (12)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (13)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (13)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (14)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (14)

مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (15)مسيرة لأهالي شما بمحيط جنايات شبين الكوم (15)

المنوفية - مروة فاضل:

نظم العشرات من أهالي قرية شما، بمركز أشمون، في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مسيرة بمحيط محكمة جنايات شبين الكوم، في أثناء نظر قضية مقتل محمد عيسي العليمي، أحد أبناء القرية على يد عائلة "أبو حريرة" المطرودة من القرية لنشرهم السلاح والمخدرات.

ورفع الأهالي صور ضحية القرية محمد العليمي وسط هتافات للمطالبة بحقه ومعاقبة المتهمين، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة لمحيط محكمة شبين الكوم.

وتنظر محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الثلاثاء قضية قتل محمد عيسى العليمي، المتهم فيها 67 شخصًا من عائلة "أبو حريرة"،

ويترأس هيئة المدعين بالحق المدني خالد راشد، المحامي بالنقض ونقيب محامي المنوفية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا