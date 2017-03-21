حاملين لافتات "القصاص للعليمي".. مسيرة لأهالي "شما" بمحيط "جنايات شبين الكوم"

المنوفية - مروة فاضل:

نظم العشرات من أهالي قرية شما، بمركز أشمون، في محافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، مسيرة بمحيط محكمة جنايات شبين الكوم، في أثناء نظر قضية مقتل محمد عيسي العليمي، أحد أبناء القرية على يد عائلة "أبو حريرة" المطرودة من القرية لنشرهم السلاح والمخدرات.

ورفع الأهالي صور ضحية القرية محمد العليمي وسط هتافات للمطالبة بحقه ومعاقبة المتهمين، وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة لمحيط محكمة شبين الكوم.

وتنظر محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الثلاثاء قضية قتل محمد عيسى العليمي، المتهم فيها 67 شخصًا من عائلة "أبو حريرة"،

ويترأس هيئة المدعين بالحق المدني خالد راشد، المحامي بالنقض ونقيب محامي المنوفية.