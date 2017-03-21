وزير الري يشارك بمؤتمر المياه في جنوب إفريقيا

(مصراوي):

توجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، إلى جنوب إفريقيا، وذلك لحضور قمة اليوم العالمى للمياه، والتي تعقد في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 22-24 مارس الحالي.

وأشارت وزارة الري- في بيان لها- إلى أن القمة ستشهد الإعلان عن تقرير الأمم المتحدة السنوى "لتنمية الموارد المائية فى العالم" لعام 2017، والذي يحمل عنوان "المياه المستخدمة مورد غير مستغل".

ويحضر القمة وزراء المياه في القارة الإفريقية، وممثلى شركاء التنمية بما فيها منظمات الأمم المتحدة المختلفة والعديد من الخبراء والتنفيذيين وممثلي المنظمات الأهلية العاملة فى قطاع المياه.