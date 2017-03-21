عاطل وربة منزل يعذبان طفلة لإجبارها على التسول بالدرب الأحمر- (صور)

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، القبض على عاطل وربة منزل عذبان طفله لإجبارها على أعمال التسول بالدرب الأحمر.

كان حضر لقسم شرطة الدرب الأحمر إبراهيم السيد صاحب سنترال ونعمة محمد، وأفادت الثانية بتضررها من مريم أحمد، ربة منزل، ومحمد حمدي، عاطل ومقيم دائرة القسم " طليق الأولى"، لقيامهما بالتعدي عليها وتعذيبها لإجبارها على أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.

بالانتقال والفحص أمكن ضبط المتهمان وبمناقشتهما قدمت المتهمة الأولى شهادة ميلاد تفيد نسب المجني عليها لها بسؤال المجني عليها انكرت ذلك .

بتطوير مناقشتهما اعترف المتهم الثاني بأنه عثر على المجني عليها بمنطقة الغورية ـ دائرة القسم منذ فترة وحاولت المتهمة الأولى تسجيلها باسمها ولم تتمكن من ذلك فتوجهت بها إلى المتهم الثاني الذي قام بتسجيلها باسمه واستخراج شهادة ميلاد لها بتاريخ 23/10/2013م بسجل مدني باب الشعرية بقصد استغلالها في أعمال التسول، واستجداء المارة بالطريق العام.

بمواجهة المتهمة الأولى بما جاء بأقوال المتهم الثاني ايدتها، وأمر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، بتحرير عن ذلك المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة التحقيق.