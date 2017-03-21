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المحكمة تستمع لأقوال كبير الأطباء الشرعيين بجلسة سرية بقضية اغتيال هشام بركات -(صور)

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مصراوي Masrawy

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كتب- عمرو علي:
تصوير - علاء أحمد:

قرر المستشار حسن فريد رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعد أمناء الشرطة بطرة، والتي تنظر قضية "اغتيال النائب العام"، اليوم الثلاثاء، عقد جلسة سرية لسماع أقوال الأطباء الشرعيين الذين وقعوا الكشف الطبي على النائب العام الراحل المستشار هشام بركات.

وقُتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، في أواخر يونيو 2015، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمدعى عليهم تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في مؤتمر صحفي سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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