أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

6 يونيو.. الحكم في طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله

Google+ Print
6 يونيو.. الحكم في طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله 6 يونيو.. الحكم في طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله

مصراوي Masrawy

رجل الأعمال صفوان ثابت

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، حجز الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر عن لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، على قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، إلى جلسة 6 يونيو للحكم.

وأكد الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٧٠ قضائية، أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال "ثابت" غير دستوري وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكدا أنه ليس إخوانيًا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، وأن صلة القرابة التي تربطه بـ"حسن الهضيبى"، المرشد العام الأسبق للإخوان لا يعنى أنه ينتمي إلى الجماعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا