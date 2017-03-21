6 يونيو.. الحكم في طعن صفوان ثابت على قرار التحفظ على أمواله

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، حجز الطعن المقدم من رجل الأعمال صفوان ثابت على القرار الصادر عن لجنة حصر أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، على قرار التحفظ على أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، إلى جلسة 6 يونيو للحكم.

وأكد الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٧٠ قضائية، أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على أموال "ثابت" غير دستوري وغير قانوني، كما أنه يهدد استثمار واقتصاد الدولة، مؤكدا أنه ليس إخوانيًا، وأسرته بها كل الفصائل السياسية، وأن صلة القرابة التي تربطه بـ"حسن الهضيبى"، المرشد العام الأسبق للإخوان لا يعنى أنه ينتمي إلى الجماعة.