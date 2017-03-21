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ما هو المرض الذى يقتل السعوديين؟

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ما هو المرض الذى يقتل السعوديين؟ ما هو المرض الذى يقتل السعوديين؟

مصراوي Masrawy

ما هو المرض الذى يقتل السعوديين؟

كتب- مصراوي

أصدر الاتحاد الدولي لمرض السكري تقريرا، أكد فيه أن داء السكري يعتبر السبب الرئيسي الثاني للوفيات في المملكة العربية .

وأشار التقرير الذى نشرته صحيفة الرياض إلى أن الحوادث المرورية تأتي في المرتبة الأولى، كسبب للوفاة فى المملكة.

وأضاف التقرير أن 3.4 مليون سعودي يعانون من مرض السكري، بحسب إحصاءات عام 2015.

وتوقع التقرير أن ترتفع نسبة الإصابة بالسكّري النوع الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي 96.2% بحلول عام 2035.

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مصراوي Masrawy

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