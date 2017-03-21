أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

المالية: الحكومة تسير على الطريق الصحيح

Google+ Print
المالية: الحكومة تسير على الطريق الصحيح المالية: الحكومة تسير على الطريق الصحيح

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية  للسياسات المالية، إن وزارة المالية تستهدف تحويل العجوز الأولى إلى فائض بموازنة العام المالي المقبل 2017- 2018 المقبل من خلال تحقيق إيرادات أعلى من المصروفات بدون الفوائد.

وأضاف كوجك خلال كلمته بمؤتمر "حوار مع " اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لإعداد الموازنة على أسس سليمة، متوقعًا أن يتراوح سعر البترول بموازنة العام الجديد بين  55 إلى 57 دولارًا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو 4.8% بموازنة العام المالي الجديد والتي سيتم عرضها على البرلمان نهاية الشهر الجاري.

وقال كوجك، إن مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت من ١.٥ إلى ٤ مليارات جنيه حاليا.

وأكد نائب وزير المالية، أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وهو ما تؤكده المؤشرات الحالية، موضحا أن الـ 5 سنوات السابقة لم يكن المواطن يشعر بأي نتائج للإصلاح الاقتصادي.
 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

خبراء: نحتاج فورًا لـ«العدالة الناجزة».. والحكومة: معندناش مكان للمحاكمات

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية