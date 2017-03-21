المالية: الحكومة تسير على الطريق الصحيح

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قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن وزارة المالية تستهدف تحويل العجوز الأولى إلى فائض بموازنة العام المالي المقبل 2017- 2018 المقبل من خلال تحقيق إيرادات أعلى من المصروفات بدون الفوائد.

وأضاف كوجك خلال كلمته بمؤتمر "حوار مع الحكومة" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لإعداد الموازنة على أسس سليمة، متوقعًا أن يتراوح سعر البترول بموازنة العام الجديد بين 55 إلى 57 دولارًا.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق معدلات نمو 4.8% بموازنة العام المالي الجديد والتي سيتم عرضها على البرلمان نهاية الشهر الجاري.

وقال كوجك، إن مخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت من ١.٥ إلى ٤ مليارات جنيه حاليا.

وأكد نائب وزير المالية، أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وهو ما تؤكده المؤشرات الحالية، موضحا أن الـ 5 سنوات السابقة لم يكن المواطن يشعر بأي نتائج للإصلاح الاقتصادي.

