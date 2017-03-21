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وزير الري يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة المياه

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وزير الري يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة المياه وزير الري يتوجه إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة المياه

التحرير

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غادر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري القاهرة اليوم الثلاثاء، متوجهًا إلى جنوب إفريقيا، لحضور قمة اليوم العالمي للمياه، التي تعقد في مدينة ديربان بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 22 الى 24 مارس الحالي، ويتم خلالها الإعلان عن تقرير الأمم المتحدة السنوي "تنمية الموارد المائية في العالم" لعام 2017، الذي يحمل عنوان "المياه المستخدمة مورد غير مستغل".

ويشارك في القمة وزراء المياه في القارة الإفريقية وممثلو شركاء التنمية، بما فيها منظمات الأمم المتحدة المختلفة والعديد من الخبراء والتنفيذيين وممثلو المنظمات الأهلية العاملة في قطاع المياه.

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التحرير

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