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نصار يلتقي الشريف لبحث تنفيذ برامج تنموية في المحافظات

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نصار يلتقي الشريف لبحث تنفيذ برامج تنموية في المحافظات نصار يلتقي الشريف لبحث تنفيذ برامج تنموية في المحافظات

التحرير

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استقبل الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه  الدكتورهشام الشريف وزير التنمية المحلية.

وبحث الوزير مع رئيس جامعة القاهرة، سبل التعاون بين الجامعة ووزارة التنمية المحلية للمساهمة في تنفيذ الخطة الأستراتيجية للوزارة التي تستهدف الأسراع بالتنمية في كل محافظات ، وذلك باعتبار أن جامعة القاهرة بيت خبرة بما تملكه من العديد من الكوادر البشرية والفنية من أساتذة وخبراء وباحثين، إلى جانب مراكزها العلمية المتخصصة، التي يمكن أن تساهم مع وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برامج تنموية في المحافظات في إطارالخطة التي تتبناها الوزارة في مجال التنمية في كل محافظات مصر.

واتفق وزير التنمية المحلية ورئيس جامعة القاهرة على أبرام بروتوكول تعاون مشترك خلال الأسبوع المقبل، يتضمن آليآت تنفيذية للخطط والبرامج المستهدفة التي يتم الاتفاق عليها، وذلك برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور الذي تقوم به جامعة القاهرة في خدمة المجتمع والتعاون مع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الملفات التي سيتم دراستها مع جامعة القاهرة بشأن عدد من القضايا التي تهم المواطنين في المحافظات وترتبط أساسا بالخطة التنموية للوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور جابر نصار أن الجامعة في خدمة المجتمع، وهي على استعداد للتعاون مع وزارة التنمية المحلية من خلال أساتذتها وباحثيها ومراكزها العلمية للمشاركة في تنفيذ مشروعات خطة التنمية المحلية في المحافظات المصرية التي تسعى إليها الوزارة.

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