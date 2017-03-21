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شومان: نجهز برنامجًا لتدريب الواعظات الجدد بالأزهر

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شومان: نجهز برنامجًا لتدريب الواعظات الجدد بالأزهر شومان: نجهز برنامجًا لتدريب الواعظات الجدد بالأزهر

التحرير

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قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه سيبدأ قريبا البرنامج التدريبى المكثف لواعظات الأزهر بعد أن تسلمن عملهن بكافة محافظات الجمهورية في نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الدعوة، تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر، وإيمانًا من الأزهر بأهمية دور المرأة في المجتمع وبحاجة النساء إلى واعظات أقدر على فهم مشكلاتهن واحتياجاتهن وأقدر على فهمهن والتواصل معهن من الرجال، لاسيما في بعض المجتمعات ذات العادات والثقافات والأعراف الخاصة.

وأوضح وكيل الأزهر، في تصريحات صحفية، أن التدريب الذي يتولاه خبراء وخبيرات ويشارك فيه قيادات الأزهر سيركز على الالتزام بالمنهج الأزهري، وفهم المشكلات المعاصرة وأبعادها وكيفية التعامل معها، وتفعيل دور المرأة في المجتمع بشكل أكبر باعتبارها شريكة للرجال في التنمية، وسيتم مخاطبة إدارات الوعظ بكافة المحافظات بمكان التدريب ومدته، وحضور التدريب "إلزامى" لجميع الواعظات .

يذكر أن الأزهر لأول مرة أعلن عن توفير 500 درجة وظيفية للواعظات، في أكبر إعلان عن وظائف بلغ نحو 11 ألفًا في عام 2015، وتستهدف وزارة الأوقاف أيضا الوصول لـ 2000 واعظة بالمكافأة هذا العام، وذلك في إطار سعي المؤسسة الدينية بكافة قطاعاتها لتجديد الخطاب الديني وإيمانا منها بأهمية دور المرأة.

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التحرير

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