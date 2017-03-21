البنا: توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني على رأس أولوياتي

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التقى وفد من أعضاء النقابة العامة للفلاحين برئاسة النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، بالدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للاستماع إلى مطالبهم فيما يخص المشكلات التي تواجه الفلاحين والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

وقال محمد عبد الستار، نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن وزير الزراعة وعدنا بدراسة مشكلة التأمين الصحي على الفلاحين، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وكذاك أزمة ارتفاع مديونيات الفلاحين ببنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأضاف عبد الستار في بيان له اليوم الثلاثاء، أن الوزير وعدنا بالقضاء على أزمات نقص مياه الري فى نهايات الترع، وحل مشكله الإرشاد الزراعي، وانتشار المبيدات المهربة والمحظورة بالأسواق، لافتًا إلى أن الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، أكد خلال لقائه بوفد الفلاحين أن الزراعة أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد القومي المصري، وأن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالفلاح.

وقال البنا إن عام 2017 سوف يكون بداية نهضة زراعية حقيقية للفلاح، حيث سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية قبل زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحة المنزرعة منها بجانب توفير الحملات القومية للزراعة لتوعية الفلاحين بضرورة التوسع في زراعتها بجانب التوسع في زراعة الخضر والفاكهة.