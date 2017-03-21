2.3% زيادة في حجم الكميات المنقولة من المواد البترولية خلال 2015-2016

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية بلغ نحو 150.4 مليون طن متري عام 2015-2016، في مقابل نحو 146.9 مليون طن متري عام 2014-2015، بنسبة زيادة قدرها 2.3%، وكانت أعلى كميات تم نقلها بواسطة خط سوميد، حيث بلغت 65.8 مليون طن متري، وأقل كميات تم نقلها بواسطة صهاريج السكـك الحديدية، حيث بلغت 446.1 ألف طن متري.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشـرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية عام 2015-2016، والتي أصدرها اليوم -الثلاثاء، أن إجمالى الكميات المنقولة بواسطة اللواري بلغت نحو 17.6 مليون طن مترى عام 2015-2016، في مقابل نحو 17.9 مليون طن متري عام 2014-2015، بنسبة انخفاض قدرها 1.5%.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد خطوط شركة أنابيب البترول الرئيسية والداخلية بلغ نحو 58 خطًا، وبلغ إجمالي أطوالها 5.6 ألف كم عام 2015-2016، بينما بلغ إجمالى الكميات المنقولة من المنتجات البترولية متضمنة (مادة الزيت الخام، المتكثفات، البوتاجاز) بواسطة خطوط شركة أنابيب البترول 61.1 مليون طن متري عام 2015-2016، في مقابل 59.1 مليون طن متري عام 2014-2015 بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

كما بلغـت الكميات المنقولة من الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية 5.4 ملايين طن متري منها 5.1 ملايين طن مترى خام، و0.3 مليون طن متري من المنتجات البترولية عام 2015-2016.

وبلغ المتوسط العام لتكلفة نقل الطن المتري من المواد البترولية 120.4 جنيها عام 2015-2016، بينما كان 96.2 جنيه عام 2014-2015، بنسبة زيادة قدرها 25.2%، ويعتبر أعلى متوسط تكلفة نقل بخطوط نقل المنتجات البترولية حيث بلغ 308 جنيهات للطن المتري، وهي أعلى من المتوسط العام بنسبة زيادة 155.8%، لأنها تحتاج إلى أنابيب ذات مواصفات خاصة وأقل متوسط تكلفة لنقل الطن المتري صهاريج السكك الحديدية، حيث بلغ 19 جنيهًا، وهي أقل من المتوسط العام بنسبة انخفاض 84.2%، ويرجع ذلك لرخص تكلفة النقل بالسكك الحديدية.