أمانة المحافظين بالبحيرة تضع توصياتها لحل مشكلات المحافظة

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في ضوء استطلاع الأمانة العامة للحزب للمشكلات التي تواجه المواطن في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، فقد تم تكليف أمانات المحافظات بإعداد تقرير مفصل عن المشكلات ذات طابع العام في المحافظة وأهم التوصيات لعرضها على مجلس الوزراء من أجل تخفيف الأعباء على المواطن وزيادة الثقة بين الحكومة والمواطنين في الأقاليم كافة.

وعرضت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة أهم مشكلات المحافظة فى تقرير يقدم للجهات المسئولة بالدولة وكان من أبرز تلك المشكلات، هى توزيع مهام المحافظ من حيث الاجتماع شهريا بالسادة أعضاء النقابات المهنية وتخصيص ساعتين للمرور الميداني على جميع أرجاء المحافظة بدون خطة مرور (المرور عشوائي وبدون علم من أي من المسئولين) وفى توقيتات مختلفة لضبط أداء المسئولين على الطبيعة.



كما تطرق الملف إلى المشكلات الاجتماعية ومن أبرزها التغلب على مشكلة البطالة من خلال عمل خريطة للاستثمار في المحافظة وخاصة مناطق وأدى النطرون؛ حوش عيسى؛ المسين؛ رشيد أدكو وهذه المناطق واعده للاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي وجذب المستثمرين لعمل هذه المشروعات للقضاء على البطالة في المحافظة.



كما عرضت أمانة البحيرة ملف التعليم وكيفية تخفيف كثافة الفصول، وخطة الوزارة لتطهير الترع من الحشائش وورد النيل و تعميق القاع، هذا إلى جانب نقص حملات تطعيم المواشي ونفوق الكثير من الحيوانات والطيور بسبب نقص الطعوم.



وأوضحت أمانة الحزب خطتها لمحاربة الغلاء من خلال زيادة منافذ التوزيع الخاصة بالقوات المسلحة إلى جانب الاتفاق مع سلاسل شركات الأغذية بعمل خصم على السلع الموردة للجمعيات الاستهلاكية.



كما تطرقت الأمانة إلى مشكلة المرور وحلها من خلال الاستعانة بمشروعات التخرج لشباب كلية الهندسة قسم تخطيط المدن عند عمل مخطط عمراني لأى مدينة بالمحافظة، هذا إلى جانب مشكلة الفساد الإدارى .