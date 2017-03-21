اجتماع لـ «المصري الديمقراطي» الأحد لمناقشة «انتخابات الرئاسة 2018»

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عقد حزب المصري الديمقراطي، اجتماعاً دورياً مشتركاً بين مجلس الأمناء والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي، أمس الإثنين، لمناقشة العديد من القضايا الداخلية والخارجية ومنهم ملف انتخابات الرئاسة 20018.

وقال الحزب في بيان له اليوم، إنه جري تحديد موعد اجتماع أخر الأحد القادم لاستكمال المناقشات حول انتخابات الرئاسة.

وحضر الأجتماع من مجلس الامناء كلاً من المستشار هشام البسطاويسي، والمخرج داوود عبد السيد ومحمد ابراهيم كامل والاستاذ ابراهيم عوض، ووعدد من أعضاء المكتب السياسي والتنفيذي، فيما ترأس الاجتماع المشترك فريد زهران، رئيس الحزب، ومحمد عرفات، الأمين العام، وباسم كامل، نائب رئيس الحزب، وأسامة عبد الحي، نائب رئيس الحزب للشئون الحزبية.