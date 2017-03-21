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مستوطنون وطلاب يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

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مستوطنون وطلاب يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى مستوطنون وطلاب يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

مصراوي Masrawy

مستوطنون وطلاب يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

رام الله -( أ ش أ):

اقتحم مستوطنون وطلاب يهود صباح اليوم، الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فتحت باب المغاربة قبل الاقتحام، وانتشرت في باحات المسجد الأقصى المبارك تمهيدا لاقتحامات المستوطنين.

ويتعرض المسجد الأقصى بشكل شبه يومي لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين وعناصر الاحتلال، وسط قيود تفرض على دخول الفلسطينيين للمسجد، وذلك في محاولة لفرض السيطرة المطلقة عليه، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها المشددة على دخول المصلين للمسجد الأقصى.

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