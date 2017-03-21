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تأجيل محاكمة "جرانه والمغربي" في اتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة لـ23 مايو

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تأجيل محاكمة "جرانه والمغربي" في اتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة لـ23 مايو تأجيل محاكمة "جرانه والمغربي" في اتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة لـ23 مايو

مصراوي Masrawy

محاكمة جرانه والمغربي

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة عابدين، الثلاثاء، تأجيل جلسة إعادة محاكمة زهير جرانه، وزير السياحة الأسبق، وأحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، في اتهامهما بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة، والإضرار العمدي بالمال العام لجلسة 23 مايو المقبل، لورود التقرير.

صدر القرار برئاسة المستشار عبده أحمد عطية وأمانة سر سيد حجاج، وأيمن القاضي.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مارس 2013، ببراءة جرانة وزير السياحة الأسبق وأحمد المغربي وعدد من رجال الأعمال من تهمة الاستيلاء على أراضي الغردقة، وطعنت النيابة على الحكم.

وألغت محكمة النقض حكم البراءة وقررت تسليم ملف القضية إلى إحدى دوائر الجنايات لإعادة محاكمة المتهمين من جديد.

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