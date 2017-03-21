كيف تكسب من حولك في أي نقاش؟

كتبت - هاجر حاتم:

هل سبق أن تساءلت كيف يربح البعض نقاشاتهم ويخسر آخرون؟ سؤال أجاب عنه خبير علم النفس روبيرت سيالديني في كتابه "ما قبل الإقناع" الذي يستعرض من خلاله نتائج أبحاثه التي أجريت على عشرات الحكايات والشخصيات.

وكتب سيالديني في كتابه: " يغدو الشخص المحاور الأفضل في مرحلة تعرف بـ "ما قبل الإقناع"، وهي المرحلة التي يتم فيها ترتيب الأفكار بشكل يمكن الطرف الآخر من استقبالها وفهم الرسالة المقصودة قبل تلقيها"، وفقًا لما ذكره موقع cnbcarabia.

ويوضح "سياليديني" أن الأشخاص المقنعين يستخدمون لغة تتيح للطرف الآخر فهم الفكرة قبل طرحها، وهو ما أسماه "بما قبل الإقناع"، وهذا يعتمد على استخدام لغة توجه طريقة تفكير الآخرين وتصوراتهم وردود أفعالهم العاطفية قبل النطق بالفكرة نفسها، على سبيل المثال إذا أردت أن يتحول الاجتماع اليومي في شركتك إلى اجتماع أسبوعي، هنا يتوجب عليك استخدام الأوصاف والأفعال التي تركز على أهمية أوقات الفراغ كالتذكير بأنها تحسن من كفاءة الموظفين، مما سيشجع على تغيير موعد الاجتماع ليغدو أسبوعياً.

ويضيف "سياليديني" على ضرورة استخدام كلمة "نحن" بدلًا من "أنا" في أغلب النقاشات، لأن لهذه الكلمة تأثير إيجابي على من حولك، تشعر الجميع بأنك تتحدث للمصلحة العامة، وعن الجميع دون أن تفضل أحدًا، أو تلغي تواجده.