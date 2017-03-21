لندن - (أ ش أ):

أكد خبراء بريطانيون أن تناول مشروب الشكولاتة الساخنة به نسبة أملاح تعادل مياه البحر، محذرين من مغبة هذا الأمر على الصحة.

جاء ذلك بعد أن كشف خبراء الصحة أن معظم الأطعمة التي تباع بالأسواق البريطانية لم تحقق الأهداف التي وضعتها منظمة الصحة العامة في إنجلترا بشأن خفض استهلاك الملح بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الخبراء من "مؤسسة توافق الآراء حول الملح والصحة" (كاش) إن هذه النتائج التي تم التوصل إليها مؤخرا تمثل "فضيحة قومية"، ودعوا إلى وضع حدود جديدة وإلزام شركات الأغذية بدفع غرامات إذا لم يحققوا الأهداف المنشودة.

وحذر الخبراء، وفقا لصحيفة ديلي تليجراف البريطانية، من احتواء مشروبات الشكولاتة الساخنة التي تباع بالأسواق على أملاح تعادل مياه البحر، إذ تجاوزت نسبة الأملاح بها الأهداف التي وضعت لخفض استهلاك الملح بمقدار 16 مرة .. وأضافوا أن كل كوب من هذا المشروب يعد اسوأ من استهلاك كيس من المقرمشات، موضحين أن مياه المحيط الاطلنطي تحتوي على جرام واحد من الصوديوم لكل 100 مللي، وهي نفس النسبة الموجودة في مسحوق الشكولاتة.

وأشار الخبراء إلى أن معظم الاشخاص لا يزالون يتناولون نسبة أملاح أكبر بكثير من الحد الاقصى المسموح به، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وارهاق القلب والشرايين والكليتين والمخ، وبالتالي يقود بعد ذلك للإصابة بأزمات قلبية وجلطات دماغية والخرف وامراض الكلى.