45 مليون دولار تخسرها أمريكا سنويا بسبب ميلانيا ترامب وابنها

كتب ـ مصراوى:

كشفت تقارير صحفية أن السيدة الأمريكية الأولى، ميلانيا ترامب، وطفلها، بارون ترامب، يكلفان الإدارة الأمريكية أكثر من 45 مليون دولار أمريكي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية تقارير تفيد أن تكلفة السيدة الأولى في نيوروك باهظة للغاية، بسبب إقامتها خارج البيت الأبيض في واشنطن.

وتقيم ميلانيا في برج ترامب بمدينة نيويورك الأمريكية، بسبب ارتباط ابنها بالدراسة في أحد مدارس المدينة، وعدم تمكنه من الانتقال في منتصف العام الدراسي، حتى لا يتأثر مستقبله التعليمي.

ولكن إدارة شرطة نيويورك أوضحت، بحسب الصحيفة البريطانية، أن تكلفة تأمين ميلانيا ترامب وطفلها، البالغ من العمر 10 سنوات، خارج البيت الأبيض تتراوح بين 127 و 145 ألف دولار في اليوم الواحد، بمتوسط 136 ألف دولار.

وأشارت إدارة شرطة نيويورك أن الأزمة ستكون إذا ما استمرت السيدة الأولى في الابتعاد عن البيت الأبيض، لأن هذا سيعني أن تكلفة تأمينها، بحساب الحد الأدنى لتكلفة التأمين، ستبلغ 3 ملايين و810 ألف دولار في الشهر الواحد، ونحو 45 مليون و720 ألف دولار في السنة.