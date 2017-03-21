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صمغ النحل ..مضاد حيوي طبيعي ضد العفونة

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صمغ النحل ..مضاد حيوي طبيعي ضد العفونة صمغ النحل ..مضاد حيوي طبيعي ضد العفونة

مصراوي Masrawy

صمغ النحل ..مضاد حيوي طبيعي ضد العفونة

باريس - (أ ش أ):

أفادت الدراسة حديثة أجراها فريق من العلماء الفرنسيين فى جامعة باريس، بأن "صمغ النحل" الذى يقوم النحل بإنتاجه بعد استخلاص عصارة البراعم والأشجار، تشكل الزيوت الأساسية والأحماض العطرية نحو 10% من تكوينه تعد مطهرا قويا ضد العفونة وعدد لا يحصى من الميكروبات، فضلا على احتوائه العديد من المركبات والعناصر الطبيعية المفيدة كالزنك، والنيكل، والنحاس، والكوبالت، والسيلينيوم، مما يساعد في تنشيط الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات والبكتيريا والفطريات.

وأشارت الدراسة إلى قدرة "صمغ النحل" على الوقاية من الذبحة الصدرية والالتهاب الرئوي والتهاب الحنجرة والجيوب الأنفية والأنفلونزا، كما له القدرة على مقاومة الميكروبات ومحاربة تسويس الأسنان وفيروس الهربس.

ويعد "صمغ النحل" مادة حمضية لزجة قابلة للذوبان يميل لونها ما بين البنى الغامق والأخضر، ولديها مذاق لاذع، وتعتبر سلالة النحل القوقازية من أكثر سلالات النحل إنتاجا لهذا الصمغ.

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مصراوي Masrawy

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