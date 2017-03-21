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بالفيديو.. السيسي يوجه رسائل هامة للمرأة المصرية

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بالفيديو.. السيسي يوجه رسائل هامة للمرأة المصرية بالفيديو.. السيسي يوجه رسائل هامة للمرأة المصرية

التحرير

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نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وجه خلاله الرئيس تحية تقدير واعتزاز للمرأة المصرية العظيمة.

ويشهد الرئيس اليوم، احتفالية يوم المرأة المصرية، بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، ومشاركة نحو 90 نائبة برلمانية وأعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من الإعلاميات والمثقفات المصريات.

ومن المقرر أن يكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، عددا من الأمهات المثاليات، بالإضافة إلى عدد من أمهات شهداء القوات المسلحة والشرطة.

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التحرير

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