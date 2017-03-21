خريطة الحركة المرورية في القاهرة والجيزة

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شهدت محاور وميادين القاهرة والجيزة كثافات مرورية مختلفة منذ الصباح الباكر ودفعت الادارة العامة للمرور بإشراف اللواء عادل زكي مدير الإدارة بخدمات كثيرة لمواجهة النقاط الساخنة وتسيير حركة المرور في المناطق المتوقفة.

طريق الاوتوستراد

ظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، وظهرت بعض الكثافات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعي عباس العقاد.

كوبري الفنجري

تباطئت حركة السيارات أعلى كوبري الفنجري للقادم من الحدائق ومتجه لمحور النصر يفضل توجه السيارات لشارع مصر والسودان للمتجه لنفق أحمد سعيد لتخفيف الأحمال عن الطريق وظهرت أحجام مرورية بطريق الأوتوستراد للقادم من حلوان ومتجه أعلى نفق الزهراء وحتى مطلع الدائري.

طريق المحور

شهد طريق المحور كثافات مرورية فى حركة المرور للقادم من مناطق الشيخ زايد وأكتوبر اتجاه الدائري وكثافات مرورية في الاتجاهين في صلاح سالم اتجاه المطار وكثافات أخرى من صلاح سالم من ميدان الأوبرا وصولًا لنفق الأزهر ومن مشيخة الأزهر حتى كوبري الأزهر بمناطق وسط البلد وظهرت كثافات متحركة من المعادي اتجاه القلعة.



كورنيش النيل

ظهرت كثافات مرورية في كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد ومن وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر كثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا وكثافات مرورية بشوارع الهرم وصولا إلى قسم الطالبية وتباطأت حركة السيارات حتى شارع نصر الدين ونزلة جامعة القاهرة بسبب أعمال التطوير نفق السيارات في ميدان النهضة.

الإسكندرية الزراعي

ظهرت كثافات مرورية متحركة بطريق إسكندرية الزارعي للقادم من الأقاليم اتجاه مناطق القاهرة وكذلك الأمر في الاتجاه العكسى وتباطئت حركة السيارات أعلى دائرى قليوب وصولا إلى السلام والمرج وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الطرق.



كوبري 15 مايو

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري 15 مايو للمتجه إلى ميدان سفنكس والعكس، وهو الأمر ذاته أعلى كوبري 6 أكتوبر للمتجه إلى مناطق مدينة نصر وفي الاتجاه العكسى إلى وسط البلد، وظهرت كثافات مرورية في نفق الأزهر للمتجه إلى شارع صلاح سالم وشوارع وسط العاصمة، وصولا إلى كورنيش النيل للمتجهين من المعادى إلى مناطق جنوب وغرب القاهرة.



ميدان لبنان

شهد المحور أمام القادمين من مناطق أكتوبر في الطريق إلى الجيزة وأعلى ميدان لبنان، كثافات مرورية للسيارات، و ظهرت كثافات محدودة للسيارات أعلى محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، وفى نزلة جامعة القاهرة حتى شارع السودان وبمحيط جامعة القاهرة



الطريق الدائري

شهد الطريق الدائري من المنيب إلى وصلة المريوطية كثافات مرورية بسبب حادث تصادم وبنزلة الصعيد ومن المنيب حتى المعادى مما ظهرت بعض الكثافات مع تباطؤ الحركة المرورية من وصلة قليوب وحتى مناطق القاهرة.