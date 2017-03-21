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«هواوي»: نعتزم تأسيس مصنع «فايبر أوبتيك» في مصر

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«هواوي»: نعتزم تأسيس مصنع «فايبر أوبتيك» في مصر «هواوي»: نعتزم تأسيس مصنع «فايبر أوبتيك» في مصر

التحرير

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التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، تيرى ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي  للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم. 

وأكدت الوزيرة، أن مصر ترحب بالاستثمارات الجادة، وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تعترض أعمالها وإزالة العوائق البيروقراطية، فضلًا عن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وبحث الجانبان، الخطط المستقبلية لشركة هواوى خلال الفترة المقبلة، وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس التنفيذى للشركة، أنهم يعتزمون زيادة استثماراتهم في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقًا جيدة لاستثمارات الشركة في شمال أفريقيا في ظل وجود العديد من الفرص الواعدة لتوسيع أنشطتها.

وناقشا أيضًا، إمكانية إقامة مشروع جديد لشركة هواوي داخل السوق المصري، ليكون بمثابة مركزًا لتجميع وتصدير منتجات الشركة والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، والاتفاقيات الثنائية والإقليمية المختلفة والتي تتيح للمنتجات المصرية الوصول إلى الأسواق العالمية.

وذكر أن شركة هواوي تحتل المرتبة الثانية في مجال الاتصالات عالميًا، والأولى من ناحية تحقيق الأرباح والعوائد على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنهم جعلوا من مصر مركزًا إقليميًا لشمال أفريقيا في مصر منذ عام 1999 والذي يخدم 22 بلدًا في المنطقة، وتم إنشاء شركتهم المحلية (هواوي مصر) في عام 2002، كما تم إنشاء عدة مراكز إقليمية متخصصة للخبرات في مصر، بما في ذلك مركز تدريب شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مركز المساعدة الفنية، وبحوث التطبيقات والبرمجيات.

وأشار "تيري ليو" إلى أن الشركة تعتزم بالشراكة مع شركة "YOFC" الصينية المتخصصة في تصنيع كوابل الألياف الضوئية، تأسيس مصنع الألياف الضوئية "فايبر أوبتيك"، موضحًا أنه يجرى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الأمر.

ووجَّه الرئيس التنفيذي للشركة، دعوة للوزيرة، لزيارة مركز البحث والتطوير للشركة في بكين، ودعت الوزيرة، الشركة الصينية إلى تعزيز التعاون مع مصر في مجالات البحث وتدريب الكوادر المصرية، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل.

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التحرير

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