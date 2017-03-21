عيد الأم.. حرام عند السلفية حلال عند الأزهر

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يحتفل المصريون اليوم الثلاثاء، الذي يتوافق مع الواحد والعشرين من مارس من كل عام بعيد الأم، حيث يحرص العديد من الشباب من الجنسين على تقديم الهدايا لأمهاتهم في أجواء من الفرحة.

غير أن الاحتفال بعيد الأم وفقًا لما جرت عليه العادة لا يخلو من فتاوى سلفية تحرم الاحتفال وتصفه بالبدعة، الأمر الذي يعكر صفو البعض "التحرير" تستطلع آراء مختلف رجال الدين للوقوف على الحكم الشرعي حول الاحتفال بعيد الأم.

ليس بدعة

قال الدكتور محمود مهني، عضو هيئة كبار العلماء، إن الاحتفال بالأبوين مباح شرعًا وواجب في حياتهما وبعد موتهما، وأن المولى عز وجل ربط بين وحدانيته وعدم الإشراك به ببر الوالدين، إعمالا لقول الله تعالى "وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء لـ"التحرير" أن سيدنا عيسى عليه السلام أول ما نطق قال و"برًا بوالدتي"، مصداقًا لقوله تعالى "وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا" حيث أمر الله بالوحدانية وأمر ببر الوالدين وأن الشرع الحنيف وتعاليم الإسلام السمحاء أمرتنا جميعا ببر الوالدين والتزام الآداب معهم وعدم التلفظ بأي شىء غير لائق لهم.

مشيرًا إلى أن هؤلاء المتشددين الذين يحرمون ما أحله الله وهو الاحتفال بعيد الأم لا يفهمون روح الإسلام، فمعنى العيد هو اليوم الذي يمر بسلام، هذه الأيام كلها تعتبر عيدًا، ففى الشرع عندنا عيدان، الفطر والأضحى، وعندنا عيد كل أسبوع وهو يوم الجمعة ولم يرد في الشرع ومبادئ الشريعة ما يمنع أو يحرم الاحتفال بعيد الأم، وأن والقاعدة الأصلية تقول: الأصل فى الأشياء الحِل ما لم يرد دليل يمنع.

وأضاف مهني، "لا مانع من الاحتفال بعيد الأم وليس ذلك بدعة في الإسلام، وأن مبادى الإسلام أوصت بأن نقول للمحسن أحسنت والعكس صحيح، ونحن نتبع الأمور الحسنة ونترك الأمور السيئة".

سُنة حسنة

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديارالمصرية الأسبق، أن يوم الأم "سنة حسنة" وهو من الشريعة، وأغاني الاحتفال بالأم لا شيء فيها شرعًا.

وأوضح جمعة أن الاحتفال بهذا اليوم ليس بدعة، لأنه يعتبر من بر الوالدين، مشيرًا إلى أنه حتى بعد مفارقة الأرواح الأجساد وانتقال الأم إلى دار الحق فعلى الأبناء بر والدتهم.

وأشار جمعة في لقاء سابق على فضائية "سي بي سي"، أن الاحتفال بيوم الأم من أصل الشرع ولا يتنافى مع أصول الشرع.

المشكلة سلفية

أكد سالم عبد الجليل، وكيل الأوقاف الأسبق، أن مشكلة السلفيين تكمن في الوقوف مع ظاهر النص أو الكلام وأن المعيار الحقيقي هو جوهر المضمون، فالأصل في عيد الأم أنه فكرة قادمة من المجتمعات الغربية وتسمى بيوم الأم وليس عيد الأم، إذن فلا حرج في أن يخصص يوم سواء للأم أو للأب أو غيرهما مثل يوم الشهيد.

وأوضح عبد الجليل لـ"التحرير" أن الأصل في الشرع والفقه أنه لا حرج في تخصيص عيد للأم، إعمالا للقاعدة الفقهية "لا مشاحة في الاصطلاح" ولكن علينا الاهتمام بالأم والحفاوة بها كل ساعة ولحظة.

عيد الكفار

في المقابل وصف الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، مناسبة عيد الأم بأنه عيد الكفار، مؤكدًا أن الاحتفال به حرام ولا يجوز للمسلمين المشاركة فيه.

وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية خلال رده على سؤال على موقع "أنا السلفي" عن حكم الاحتفال بفتوى نصها كالتالي: "بر الأم من الواجبات العينية، ولا يعرف عند المسلمين هذا العيد، فهو من البدع المستوردة من الكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم، وفي الحديث: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)".

حرام شرعًا

الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفي قال إن الاحتفال بعيد الأم تقليد أعمى للغرب، والأم أعظم من أن نجعل لها يومًا في السنة، فالاهتمام بها يكون في كل لحظة، حتى بعد مماتها لا ننساها، بل ندعو لها ونتصدق عنها وننفذ وصيتها ونتواصل مع أقاربها وصديقاتها.

وأضاف عبد الحميد في فتوى له، أن الاحتفال بعيد الأم حرام، وأن الإسلام لم ينص على هذا العيد وبالتالى لا يجوز للمسلمين أن يحتفلوا به أو المشاركة فيه.