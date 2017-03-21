21 لاعبًا في قائمة المقاصة استعدادًا للمصري

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أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المقاصة، عن قائمة الفريق التي ستخوض لقاء المصري بالجولة الـ21 من مسابقة الدوري العام، مساء الخميس المقبل.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمي: أحمد مسعود - محمد كوكو.

خط الدفاع: أحمد سامي - رجب نبيل - عاصم سعيد - حسين الشحات - طارق أبو العز - أحمد محسن - محمود حمادة - أحمد مودي.

خط الوسط: إسلام حازم - هاني سعيد - هشام محمد - أحمد داوودا - أحمد فوزي - عماد فتحي - أحمد الشيخ

خط الهجوم: جون أنطوي - أحمد عبدالظاهر - محمد نصحي - إيريك تراوري