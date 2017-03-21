مواجهات نارية لسموحة والمصري بالكونفيدرالية

التحرير

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أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ 32 الثاني لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2017، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل يأتي أبرزها ديربي مغربي بين "الفتح الرباطي والمغرب الفاسي"، كما ستكون هناك مواجهة نارية بين مازيمبي الكونجولي و شبيبة القبائل الجزائري.

في المقابل سيواجه ممثلا مصر "سموحة والمصري البورسعيدي" في البطولة كل من بيدفست الجنوب أفريقي وكامبالا سيتي الأوغندي على الترتيب.

وتقام مباريات الذهاب أحد أيام 7 – 8 – 9 أبريل الجارى، بينما تقام مباريات مرحلة الإياب أحد أيام 14 – 15 – 16 من الشهر ذاته.

وفيما يلي يستعرض «التحرير» فيما يلي نتائج القرعة:-

- يانج أفريكان التنزاني × اتحاد العاصمة الجزائر.

- مازيمبي الكونجولي × شبيبة القبائل الجزائري.

- ليوبار الكونجولي × مابابني سولو من سوازيلاند.

- زيسكو الزامبي × أولينزي رينجرز النيجيري.

- مونانا الجابوني × أسيك ميموزا الإيفواري.

- ريل دو كاديوجو البوركيني × الصفاقسي التونسي.

- بيدفست الجنوب أفريقي × سموحة المصري.

- كامبالا سيتي الأوغندي × المصري البورسعيدي المصري.

- جانبها بورتس ضد الهلال عبيد من السودان.

- اه اس بي ال من موريشيوس × الأفريقي التونسي.

- بي واي سي من ليبريا × سوبر سبورت من جنوب أفريقيا.

- اه اس تاندا من كوت ديفوار × بلاتنم ستارز من جنوب أفريقيا.

- حرية من غينيا × اتحاد طنجة المغربي.

- الفتح الرباطي المغربي × المغرب الفاسي من المغرب.

- جامبيا بورتس من جامبيا × الهلال الأبيض من السودان.

- يانج أفريكانز التنزاني × مولودية الجزائر.