أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مواجهات نارية لسموحة والمصري بالكونفيدرالية

Google+ Print
مواجهات نارية لسموحة والمصري بالكونفيدرالية مواجهات نارية لسموحة والمصري بالكونفيدرالية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أجريت اليوم الثلاثاء، قرعة دور الـ 32 الثاني لكأس الكونفدرالية الأفريقية 2017، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التي أسفرت عن مواجهات من العيار الثقيل يأتي أبرزها ديربي مغربي بين "الفتح الرباطي والمغرب الفاسي"، كما ستكون هناك مواجهة نارية بين مازيمبي الكونجولي و شبيبة القبائل الجزائري.

في المقابل سيواجه ممثلا "سموحة والمصري البورسعيدي" في البطولة كل من بيدفست الجنوب أفريقي وكامبالا سيتي الأوغندي على الترتيب.

وتقام مباريات الذهاب أحد أيام 7 – 8 – 9 أبريل الجارى، بينما تقام مباريات مرحلة الإياب أحد أيام 14 – 15 – 16 من الشهر ذاته. 

وفيما يلي يستعرض «التحرير» فيما يلي نتائج القرعة:-

- يانج أفريكان التنزاني ×  اتحاد العاصمة الجزائر.

- مازيمبي الكونجولي ×  شبيبة القبائل الجزائري.

- ليوبار الكونجولي × مابابني سولو من سوازيلاند.

- زيسكو الزامبي × أولينزي رينجرز النيجيري.

- مونانا الجابوني × أسيك ميموزا الإيفواري.

- ريل دو كاديوجو البوركيني × الصفاقسي التونسي.

- بيدفست الجنوب أفريقي × سموحة المصري.

- كامبالا سيتي الأوغندي × المصري البورسعيدي المصري.

- جانبها بورتس ضد الهلال عبيد من السودان.

- اه اس بي ال من موريشيوس × الأفريقي التونسي.

- بي واي سي من ليبريا × سوبر سبورت من جنوب أفريقيا.

- اه اس تاندا من كوت ديفوار × بلاتنم ستارز من جنوب أفريقيا.

- حرية من غينيا × اتحاد طنجة المغربي.

- الفتح الرباطي المغربي × المغرب الفاسي من المغرب.

- جامبيا بورتس من جامبيا × الهلال الأبيض من السودان.

- يانج أفريكانز التنزاني × مولودية الجزائر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط

مصرع طفل سقط في "بيارة" الصرف الصحي بدمياط