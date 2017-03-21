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منتخب الفراعنة يكتفي بمعسكر مارس قبل مواجهة تونس

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منتخب الفراعنة يكتفي بمعسكر مارس قبل مواجهة تونس منتخب الفراعنة يكتفي بمعسكر مارس قبل مواجهة تونس

التحرير

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أكد محمود فايز، المدرب العام لمنتخب ، أن الجهاز الفني سيكتفي بمعسكر مارس فقط قبل لقاء تونس المقبل في يونيو ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2019.

وقال فايز لـ "التحرير"، إن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب لم يطلب أي توقفات خلال شهري أبريل أو مايو المقبلين، حتى لا تتعطل مسابقة الدوري وتسير بشكل منتظم.

ويدخل الفراعنة معسكرًا مغلقًا يوم 23 مارس الحالي، تتخلله مباراة ودية أمام توجو يوم 28 من نفس الشهر، استعدادًا لمباراة تونس المقرر لها يونيو المقبل، في افتتاح تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون 2019.

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التحرير

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