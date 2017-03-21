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أزمة في تطبيق الحكم الخامس خلال مباريات الدوري

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أزمة في تطبيق الحكم الخامس خلال مباريات الدوري أزمة في تطبيق الحكم الخامس خلال مباريات الدوري

التحرير

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علمت "التحرير"، أن لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبد الفتاح، ستواجه أزمة في تطبيق تجربة الحكم الخامس بعد استئناف الدوري نهاية الشهر الجاري.

 وتتمثل الأزمة في ضرورة أن يكون الحكم الخامس من حكام الساحة نظرًا لأنه سيقدر الأخطاء ويكون له دور في احتساب بعض الكرات الحاسمة مثل ركلات الجزاء أو الكرات فوق خط المرمى وإبلاغ الحكم إذا كانت دخلت الشباك أم لا، وكلها أمور تحتاج حكم ساحة وقوي شخصية قادر على اتخاذ قرار، وهنا تتمثل الأزمة في ندرة حكام الساحة داخل .

وكانت الفترة الماضية قد شهدت أزمة بعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة وتهديد الزمالك بالانسحاب من الدورى بعد تغاضى الحكم الدولى جهاد جريشة عن ضربة جزاء صحيحة، فى اللقاء الذى انتهى بفوز المقاصة بهدف دون رد.

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التحرير

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