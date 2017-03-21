أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

سيميوني: من المستحيل تدريب ريال مدريد

Google+ Print
سيميوني: من المستحيل تدريب ريال مدريد سيميوني: من المستحيل تدريب ريال مدريد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد دييجو سيميوني على استحالة تدريب ريال مدريد، حيث يتولى المدرب الأرجنتيني المهمة الفنية لأتلتيكو مدريد منذ عام 2011، وقاد الفريق نحو الكثير من النجاحات وبات من أهم المدربين في العالم.

وأوضح سيميوني وفقا لما نقله موقع "فور فور تو"، أنه من المستحيل تدريب ريال مدريد بسبب المشاعر بين الغريمين، مشيرا إلى أن الفريق الملكي بدوره لن يتقدم بعرض له، مشيرا إلى أنه لا يزال صغيرا في العمر ومن الممكن أن يتولي تدريب أي فريق إسباني أخر في المستقبل.

وأضاف سيميوني أنه يرغب في مرحلة ما من مسيرته أن يشرف على تدريب الأرجنتين ولكنه يحتاج إلى التطور أولا قبل الإقبال على تلك الخطوة التي يرى بأنه سيقوم بها في نهاية مسيرته على الأرجح.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو