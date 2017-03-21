سيميوني: من المستحيل تدريب ريال مدريد

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أكد دييجو سيميوني على استحالة تدريب ريال مدريد، حيث يتولى المدرب الأرجنتيني المهمة الفنية لأتلتيكو مدريد منذ عام 2011، وقاد الفريق نحو الكثير من النجاحات وبات من أهم المدربين في العالم.

وأوضح سيميوني وفقا لما نقله موقع "فور فور تو"، أنه من المستحيل تدريب ريال مدريد بسبب المشاعر بين الغريمين، مشيرا إلى أن الفريق الملكي بدوره لن يتقدم بعرض له، مشيرا إلى أنه لا يزال صغيرا في العمر ومن الممكن أن يتولي تدريب أي فريق إسباني أخر في المستقبل.

وأضاف سيميوني أنه يرغب في مرحلة ما من مسيرته أن يشرف على تدريب الأرجنتين ولكنه يحتاج إلى التطور أولا قبل الإقبال على تلك الخطوة التي يرى بأنه سيقوم بها في نهاية مسيرته على الأرجح.