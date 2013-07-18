الخزامى والزعتر لإحياء بصيلات الشَّعر

أنتِ بحاجة إلى شعر صحيّ للحصول على شعر طويل، فجذور الشَّعر التَّالفة والمرهقة بفعل العوامل الخارجيَّة المختلفة لن يكون باستطاعتها أن تقدِّم لكِ الشَّعر الطَّويل الكثيف الذي ترغبين فيه؛ لذا فالحلّ الأوّل للحصول على شعر طويل هو الحصول على شعر صحيّ خالٍ من التَّلف في جذوره، وخالٍ من التقصُّف في أطرافه.

ولأنَّ فوائد الطَّبيعة هي أكثر ما يفيد الشَّعر ويعيد إحياءه، "سيِّدتي نت" يقدِّم بين يديكِ أفضل طريقة طبيعيَّة لإحياء بصيلات الشَّعر وتغذيتها، وذلك بمساعدة نبات الزعتر والخزامى، وفق ما يلي:

المكوِّنات:

1ـ علبة زيت ذرة. 2 ـ نبات الخزامى. 3 ـ نبات الزعتر. 4 ـ بابونج.

الطَّريقة:

1 ـ اخلطي مقداراً متساوياً من المكوِّنات التي قمتِ بإحضارها.

2ـ ضعي المكوِّنات في علبة محكمة الإغلاق.

3 ـ اتركيها لمدَّة أسبوع من دون فتحها.

4 ـ بعد أسبوع، ابدئي بدهن جذور الشَّعر بها جيّداً مع التدليك.

5 ـ غطِّي شعرك بالغطاء البلاستيكيّ لمدَّة نصف ساعة، ثمّ اغسليه بالشامبو.

6 ـ حافظي على تكرار هذه العمليَّة يوميّاً.

7 ـ تتميَّز هذه الطَّريقة بتعطيرها للشَّعر أيضاً؛ نظراً إلى وجود نبات الخزامى، إضافةً إلى أنَّها تكسب الشَّعر الصحَّة والليونة الكافية، كما تعيد إحياء بصيلاته