نجم مانشستر يونايتد ينضم للدوري الأمريكي

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أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الألماني باستيان شفاينشتايجر، لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، سينضم رسميًا إلى شيكاغو فاير الأمريكي، الأسبوع المقبل وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبي وبعض الإجراءات.

وأضافت الصحيفة، أن شفاينشتايجر صاحب الـ 32 عامًا، سينضم لصفوف شيكاغو فاير، بعقد يمتد لعام واحد مع إمكانية تمديد العقد لعام آخر، مقابل 70 ألف جنيه استرليني في الإسبوع.

من جانبه قال باستيان شفاينشتايجر "طوال مسيرتي، كنت أبحث عن الفرص، التي تمنيت أن يكون لها تأثير إيجابي، انتقالي إلى شيكاغو فاير غير مختلف، فأنا مقتنع برؤية وفلسفة النادي، وأريد مساعدتهم في هذا المشروع".

يذكر أن شفاينشتايجر، كان قد توج بكأس العالم 2014، علاوة على حصوله على 8 بطولات للدوري الألماني مع بايرن ميونخ و7 بطولات للكأس ولقبين للسوبر الألماني ودوري أبطال أوروبا.

يشار إلى أن شيكاغو فاير يحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط في الدوري الأمريكي الأول ضمن فرق المجموعة الشرقية.