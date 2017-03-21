إيفرتون يسعى لضم نجم سوانزي سيتي

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يرغب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، في ضم الايسلندي جيلفي سيجوردسون، صانع ألعاب خط وسط سوانزي سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن المدرب الهولندي معجب بطريقة لعب الدولي الايسلندي صاحب الـ 27 عامًا، نظرًا لتألق سيجوردسون هذا الموسم مع سوانزي حيث أحرز اللاعب 8 أهداف وصنع 11 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، بعد أن شارك في 29 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.517 دقيقة.

وتابعت ميرور بأن جيلفي سيجوردسون، سوف يكلف خزينة إيفرتون نحو 35 ملايين جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن سوانزي سيتي يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن هال سيتي الثامن عشر.