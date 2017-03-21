أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

إيفرتون يسعى لضم نجم سوانزي سيتي

Google+ Print
إيفرتون يسعى لضم نجم سوانزي سيتي إيفرتون يسعى لضم نجم سوانزي سيتي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يرغب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، في ضم الايسلندي جيلفي سيجوردسون، صانع ألعاب خط وسط سوانزي سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن المدرب الهولندي معجب بطريقة لعب الدولي الايسلندي صاحب الـ 27 عامًا، نظرًا لتألق سيجوردسون هذا الموسم مع سوانزي حيث أحرز اللاعب 8 أهداف وصنع 11 هدفًا في البريميرليج هذا الموسم، بعد أن شارك في 29 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.517 دقيقة.

وتابعت ميرور بأن جيلفي سيجوردسون، سوف يكلف خزينة إيفرتون نحو 35 ملايين جنيه استرليني.

الجدير بالذكر أن سوانزي سيتي يحتل المركز السابع عشر بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 27 نقطة، بفارق 3 نقاط عن هال سيتي الثامن عشر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو