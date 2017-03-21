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فاردي يتلقى تهديدا بالقتل بسبب إقالة رانييري

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فاردي يتلقى تهديدا بالقتل بسبب إقالة رانييري فاردي يتلقى تهديدا بالقتل بسبب إقالة رانييري

التحرير

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كشف مهاجم ليستر سيتي عن تلقيه تهديدا بالقتل بسبب الإدعاءات بأنه لعب دورا في إقالة مدرب الفريق السابق الإيطالي كلاوديو رانييري، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ونجح رانييري في قيادة ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في مفاجأة مدوية، قبل أن تتم إقالته الشهر الماضي بسبب ضعف نتائج الفريق، لتشير بعض التقارير الصحفية إلى لعب فاردي دورا كبيرا رفقة مجموعة من زملاءه في الفريق بالمطالبة بالإطاحة برانيري لتصب الجماهير غضبها عليه على الرغم من نفيه هذا الأمر.

وأوضح فاردي بأنه عقب انتشار الشائعات حول تسببه في إقالة رانييري، بدأت الجماهير الغاضبة ترسل له تهديدات بالقتل له ولعائلاته وأطفاله، وانتشرت تلك التهديدات بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار فاردي إلى أن الكثير من الجماهير الغاضبة هاجمت زوجته وأولاده أثناء تواجدهم في السيارة، واصفا الأمر بالمفزع خاصة أن الاتهامات كلها خاطئة ولا يملك هو أو أي لاعب القدرة على الإطاحة بالمدرب.

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التحرير

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