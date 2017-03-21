فينجر يتلقى عرضًا لتدريب باريس سان جيرمان

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن تلقي أرسين فينجر، عرضا لتدريب باريس سان جيرمان لمدة عامين، خلفا لمدرب الفريق الحالي أوناي إيمري.

وأوضح فينجر، عقب خسارته الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام وست بروميتش بنتيجة 3-1، بأنه سيحدد مستقبله مع الفريق، وتؤكد المؤشرات وفقا للصيحفة البريطانية بأنه يرغب في الاستمرار مع المدفعجية.

وأشارت "ذا صن" أن إدارة الأرسنال تركت لفينجر حرية تحديد مصيره مع الفريق، وذلك على الرغم من الشعور المتزايد بضرورة التغيير، وذلك في الوقت الذي يرى فيه مالك باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، بأن فينجر قادر على تطوير مستوى الفريق في ظل الموسم المخيب للأمال تحت قيادة إيمري.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة إيابا من برشلونة بنتيجة 6-1 في دور الـ16، ويحتل المركز الثاني خلف المتصدر موناكو، وبدورها أكدت الصحيفة البريطانية على رغبة فينجر في البقاء مع أرسنال لثلاث سنوات إضافية.